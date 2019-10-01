Прямой эфир

Количество бытовых пожаров снизилось в Ростовской области на 40%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области за первые девять месяцев этого года количество бытовых пожаров снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает правительство региона.

В этом году количество погибших на пожарах детей снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности были спасены 3,2 тыс. человек, пишет RostovGazeta.

По информации правительства, добиться таких показателей удалось благодаря комплексному подходу к профилактической работе с населением. Специалисты провели 95 тыс. подворовых обходов и проинструктировали 113 тыс. человек.

28 сентября сообщалось, что МЧС запускает в соцсетях всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!».

В ведомстве отметили, что с начала года в России произошло 1823 пожара на балконах и лоджиях, и эта цифра с каждый годом всё выше. За последний год в таких возгораниях погибли 12 человек, еще 135 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщина погибла на пожаре в Архангельской области
Девочку-инвалида спасли на пожаре в Набережных Челнах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019