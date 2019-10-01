Количество бытовых пожаров снизилось в Ростовской области на 40%

В Ростовской области за первые девять месяцев этого года количество бытовых пожаров снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает правительство региона.

В этом году количество погибших на пожарах детей снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности были спасены 3,2 тыс. человек, пишет RostovGazeta.

По информации правительства, добиться таких показателей удалось благодаря комплексному подходу к профилактической работе с населением. Специалисты провели 95 тыс. подворовых обходов и проинструктировали 113 тыс. человек.

28 сентября сообщалось, что МЧС запускает в соцсетях всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!».

В ведомстве отметили, что с начала года в России произошло 1823 пожара на балконах и лоджиях, и эта цифра с каждый годом всё выше. За последний год в таких возгораниях погибли 12 человек, еще 135 пострадали.