Производственную гимнастику ввели в администрации в Нижнем Новгороде

Администрация Советского района Нижнего Новгорода будет проводить производственную гимнастику. Сотрудники получили буклеты с комплексом упражнений.

Перерывы на производственную гимнастику будут проводиться в 11 и 16 часов. Сотрудникам администрации рассказали об упражнениях, также для них подготовили обучающие видеоролики. Глава администрации района Владимир Исаев указал, что все чиновники поддержали спортивную инициативу. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Комплекс упражнений занимает пять минут. Производственную гимнастику ввели в администрации с 1 октября.

Ранее сообщалось, что россияне мечтают о долголетии и хотели бы в среднем проживать до 87 лет. 35% участников исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка ради долголетия занимаются фитнесом.