Волонтеры будут развивать современное искусство в Мурманске

Волонтеры примут участие в музейной программе «Современное искусство для всех» в Мурманске. Проект позволит добровольцам разобраться в основах искусства и разработать свои маршруты арт-экскурсий.

Программа организована Мурманским областным художественным музеем. Принять участие в проекте могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. На первых этапах волонтерам привьют навыки понимания и видения современного искусства. Участники будут посещать лекции писателей, художников и музыкантов, сообщает ИА «Би-порт».

После обучения добровольцы займутся разработкой арт-экскурсий, а также проведут собственные экскурсии вживую. По итогам проекта участники получат свидетельства музейного гида-волонтера. Основной целью проекта называют новый взгляд на город и обогащение арт-объектов новыми решениями.