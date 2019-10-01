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Волонтеры будут развивать современное искусство в Мурманске

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Волонтеры примут участие в музейной программе «Современное искусство для всех» в Мурманске. Проект позволит добровольцам разобраться в основах искусства и разработать свои маршруты арт-экскурсий.

Программа организована Мурманским областным художественным музеем. Принять участие в проекте могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. На первых этапах волонтерам привьют навыки понимания и видения современного искусства. Участники будут посещать лекции писателей, художников и музыкантов, сообщает ИА «Би-порт».

После обучения добровольцы займутся разработкой арт-экскурсий, а также проведут собственные экскурсии вживую. По итогам проекта участники получат свидетельства музейного гида-волонтера. Основной целью проекта называют новый взгляд на город и обогащение арт-объектов новыми решениями.

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