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Пожилая женщина скончалась в Волгограде от отравления грибами

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В одной из больниц Волгограда скончалась 85-летняя женщина, которая отравилась грибами. Об этом 1 октября сообщает ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В понедельник, 30 сентября, женщину забрали на «скорой» из ее квартиры. Несмотря на усилия медиков 25-й горбольницы, она скончалась через несколько часов.

По факту гибели пенсионерки организована проверка. Назначена экспертиза, которая установит точную причину гибели женщины.

В конце августа сообщалось, что в Волгоградской области количество отравлений грибами выросло в шесть раз за два месяца. В медицинские учреждения обратились почти 80 человек.

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