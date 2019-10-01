Женщина погибла на пожаре в Архангельской области

В Вилегодском районе Архангельской области произошел пожар в двухэтажном доме. Погибла мать троих детей, сообщает сайт проекта «Безопасность Архангельской области».

Вечером в понедельник, 30 сентября, спасателям поступила информация о возгорании в двухэтажном доме в поселке Ильинско-Подомское. Прибывшие пожарные взломали дверь в квартиру, хозяйку в тяжелом состоянии передали медикам, которые констатировали смерть женщины, пишет ИА FlashNord.

Как выяснилось, огонь заметили трое детей погибшей. Они побежали в соседний подъезд к бабушке и рассказали ей о случившемся.

По предварительным данным, пожар возник в коридоре и не связан с возгоранием электроприборов. Обстоятельства и точная причина произошедшего устанавливаются.