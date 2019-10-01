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Отделение дневного пребывания инвалидов откроют в Скопине

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В Скопине (Рязанская область) планируют открыть отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. В выбранном здании также откроется пункт проката технических средств Центра соцобслуживания населения.

Замдиректора центра Наталья Абакумова рассказала, что открытие запланировано на конец года. Основным направлением учреждения будет являться досуг. С людьми будут работать психолог, музыкальный работник, инструктор по физической культуре и медсестра, пишет РИА «7инфо».

По ее словам, сейчас на обслуживании центра находятся 1506 человек, которые зачастую не имеют возможности выйти из дома, пообщаться и посетить концерты. С открытием отделения дневного пребывания такая возможность у людей появится.

Ремонт в здании проводится в рамках нацпроекта «Демография» и пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами». На эти цели из регионального и муниципального бюджетов направили 2,5 млн рублей. Средства на оборудование для пункта проката поступят из федерального бюджета.

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