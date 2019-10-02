Прежним Курцем: отношения Москвы и Вены не изменятся

Перестановки в австрийском кабмине не повлияют на отношения Москвы и Вены, поскольку внешнеполитическое направление будет контролировать будущий канцлер страны Себастьян Курц. К такому выводу после парламентских выборов пришли опрошенные «Известиями» эксперты. Однако сейчас главный вопрос на повестке австрийской политики — кто войдет в коалиционное правительство, и здесь прогнозы расходятся. Одним из сценариев аналитики называют коалицию победившей Австрийской народной партии (АНП) с зелеными, которые на этот раз получили беспрецедентное для себя число мест в парламенте. Однако не исключен вариант, при котором Себастьян Курц сформирует правительство меньшинства.

Благоприятный политик

Итоги парламентских выборов в Австрии в Москве восприняли благосклонно. Российская сторона уже поздравила лидера АНП Себастьяна Курца с победой его движения и пожелала «скорейшего формирования дееспособного федерального правительства». Как заявил ТАСС посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, у стран исключительно насыщенная двусторонняя повестка. В этом контексте Москва рассчитывает «на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее совместных планов», подчеркнул дипломат.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ожидания российской стороны вполне обоснованны. Канцлером страны вновь станет Себастьян Курц, один из наиболее дружественно настроенных к РФ европейских политиков, а это значит, что внешнеполитический курс страны останется неизменным.

— В отношениях России и Австрии всё стабильно — у нас хорошие межгосударственные отношения и традиции, — сказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — Что касается санкций, то все австрийские политики говорят одно и то же: да, мы против ограничений, но их принимает Евросоюз. Поэтому пока Брюссель от них не откажется, ничего не изменится.

Эту точку зрения разделяет и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. По его словам, кто бы ни вошел в новый кабмин, внешняя политика останется подконтрольной канцлеру.

— Себастьян Курц внешнеполитическое направление никому не отдаст, а потому должность главы МИД будет скорее протокольной, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Исходя из этого я не думаю, что новый состав правительства как-то повлияет на состояние российско-австрийских отношений.

Первый вопрос на повестке

На досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 29 сентября АНП победила с большим отрывом — она набрала 37,5% голосов (71 из 183 мандатов) и увеличила число своих депутатов в парламенте на девять человек. Следом за ней идут Социал-демократическая партия (СДПА), получившая 21,2% (40 мест), ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) — 16,2% (31 место), «Зеленые» — 13,8% (26 мест) и либеральная «Новая Австрия» — 8,1% (15 мест).

Поскольку абсолютного большинства у АНП нет, Себастьяну Курцу необходимо решить, кто войдет в его правительство. Сам политик уже заявил о готовности вести переговоры со всеми силами, представленными в парламенте. Таким образом, формирование кабмина может пойти по нескольким сценариям. Так, у руля страны хотя бы в качестве младшего партнера хотело бы встать второе в Национальрате движение — социал-демократы, которые на этих выборах показали свой худший результат. Как рассказал «Известиям» член австрийского бундесрата (верхняя палата парламента) от СДПА Штефан Шеннах, его партия была бы наиболее приемлемым для АНП партнером.

— Однако эта коалиция ни в коем случае не должна работать, основываясь на политике Курца, — подчеркнул политик. — Впрочем, посмотрим — возможно, АНП отважится на формирование правительства меньшинства.

И такой сценарий вполне возможен: по мнению Владимира Швейцера, канцлер сформирует кабмин, в котором члены АНП займут ключевые министерские посты, а второстепенные позиции отойдут к беспартийным экспертам.

— Скорее всего, будет создано правительство меньшинства, которое будет опираться на ситуативную поддержку разных партий в парламенте, заинтересованных в укреплении своих позиций через одобрение наиболее приемлемых для себя инициатив, — пояснил «Известиям» эксперт. — Таким образом, Себастьян Курц будет ловко маневрировать между настроенными против него политическими движениями.

Согласно другой версии, партнерами АНП могут стать зеленые, которые сейчас во многих европейских странах переживают беспрецедентный подъем. Их популярность объясняется не продвигаемой ими политикой, но тем, что сейчас тема экологии и глобального потепления повсеместно выходит на авансцену, считает Фёдор Лукьянов.

— На прошлых выборах зеленые в парламент пройти не смогли, а на этот раз они успешно воспользовались новой конъюнктурой, — рассказал эксперт. — Даже если они войдут в правительство, полем для компромиссов с Курцем будут вопросы внутренней политики и экономики, а не внешнее направление.

В любом случае предсказать окончательный состав правительства сложно. Однако уже сейчас почти наверняка можно назвать тех, для кого путь в австрийский кабмин закрыт. Речь идет о Партии свободы, из-за скандала с которой Себастьян Курц был вынужден уйти в отставку, и в стране были назначены досрочные выборы. Напомним, в мае 2019 года в немецких СМИ появилось видео, на котором тогдашний вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и его заместитель Йоханн Гуденус пообещали некоей женщине по фамилии Макарова доступ к госконтрактам взамен на финансовую и информационную поддержку на парламентских выборах 2017 года. После этого Себастьян Курц распустил коалицию АНП и АПС, за что Партия свободы вместе с СДПА вынесли ему вотум недоверия.

По словам доцента кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачёва, сейчас АПС, утратившая 10% своей поддержки, будет вынуждена уйти в глухую оппозицию. Ее же кратковременный альянс с СДПА так и ограничится майским голосованием о доверии — уж слишком полярные подходы у этих партий.