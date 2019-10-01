Флешмоб по квашению капусты проведут в Тверской области

Фестиваль народного творчества, посвященный сезону квашения капусты, пройдет в Тверской области. В рамках мероприятия пройдет конкурс на лучшее блюдо.

Межрайонный фестиваль народного творчества «Барыня капуста – 2019» состоится в Зубцове 5 октября. Идея события основана на обычае уезда устраивать праздник по случаю заготовки капусты на зиму. Об этом пишут «Тверские ведомости».

В рамках фестиваля состоятся костюмированные выступления и сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, для участников проведут конкурс на лучшее блюдо и лучшую поделку. Умельцы представят композиции из овощей. А центральным событием фестиваля станет флешмоб по квашению капусты.