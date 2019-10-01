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Фермерский рынок впервые организуют на Покровской ярмарке в Тамбове

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В Тамбове на Международной Покровской ярмарке впервые решили открыть фермерский рынок. На специальной площадке свою продукцию представят фермеры со всего региона. Она начнет работать 12 октября и расположится на участке от улицы Советской до фонтана.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», многие фермеры принимают участие в ярмарке каждый год и у них есть постоянные покупатели. Помимо них в Покровской ярмарке принимают участие представители различных регионов России и зарубежных стран.

По словам губернатора Александра Никитина, одно из преимуществ этого международного торгового форума — доступность для покупателей и производителей. Глава области назвал ярмарку «грандиозным торговым шоу».

Международная Покровская ярмарка пройдет в Тамбове 12–13 октября. На стеле у городского парка культуры и отдыха установили часы, отсчитывающие время до начала форума.

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