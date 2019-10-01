Прямой эфир

В Воронеже принудительно демонтируют ледовый каток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Воронежа вынесла решение о демонтаже ледового катка «Северное сияние». На освободившийся земельный участок проведут аукцион.

Причиной ликвидации катка стало невыполнение условий компанией «Спортиндустрия», в чьем ведении находится объект. В результате бюджет недополучил запланированные средства. Договор на размещение нестационарного объекта будет расторгнут. По данным мэрии, демонтаж состоится в октябре. Об этом пишет ИА «Абирег».

Земельный участок не будет исключен из схемы размещения нестационарных торговых объектов. К концу года на него будет проведен аукцион.

Также в арбитражный суд кредитной организацией подан иск о несостоятельности «Спортиндустрии». Весной компания пыталась обанкротиться самостоятельно, однако суд вернул иск из-за нарушений требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центральный стадион профсоюзов реконструируют в Воронеже
Переделанный проект планировки квартала утвердили в Воронеже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019