В Воронеже принудительно демонтируют ледовый каток

Администрация Воронежа вынесла решение о демонтаже ледового катка «Северное сияние». На освободившийся земельный участок проведут аукцион.

Причиной ликвидации катка стало невыполнение условий компанией «Спортиндустрия», в чьем ведении находится объект. В результате бюджет недополучил запланированные средства. Договор на размещение нестационарного объекта будет расторгнут. По данным мэрии, демонтаж состоится в октябре. Об этом пишет ИА «Абирег».

Земельный участок не будет исключен из схемы размещения нестационарных торговых объектов. К концу года на него будет проведен аукцион.

Также в арбитражный суд кредитной организацией подан иск о несостоятельности «Спортиндустрии». Весной компания пыталась обанкротиться самостоятельно, однако суд вернул иск из-за нарушений требований.