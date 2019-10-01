Акция «Пешеход» стартовала в Орловской области

В Орловской области стартовала профилактическая акция «Пешеход». Мероприятие проводит региональная Госавтоинспекция.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области, личный состав ГИБДД будет обращать особое внимает на соблюдение правил дорожного движения при пересечении пешеходных переходов как автомобилистами, так и пешеходами. Инспекторы будут вести разъяснительную работу о необходимости светоотражающих элементов, пишет InfoOrel.ru.

С начала года на территории региона произошло 120 дорожных аварий с пешеходами. Погибли 16 человек, в том числе один ребенок, пострадали 111 человек, среди них 19 детей.

В областной столице зафиксировано 75 аварий с участием пешеходов. В них погибли восемь человек, 72 получили травмы.