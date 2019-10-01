Новый ледовый дворец откроют в декабре в Астрахани

В Астрахани в конце ноября 2019 года будет готов к введению в эксплуатацию новый ледовый дворец. Его строят на набережной Волги. Комплекс должны открыть 31 декабря.

1 октября площадку посетил губернатор Игорь Бабушкин. Представители компании-подрядчика рассказали, что каркасные работы на объекте уже завершены, котельную и теплотрассу построят к концу октября. Комплексное испытание оборудования планируют начать через три недели.

Как уточняет «Астрахань-24», в двухэтажном центре разместятся ледовый каток размером 31х60 м, зал хореографии и ресторанная зона. Предполагается, что здесь появится новое общественное пространство. Для этого власти должны согласовать изменения с заказчиком проекта ООО «Газпром Инвест Газификация».