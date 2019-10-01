Тематические киноакции организуют для тульских детей в дни каникул

В Тульской области в дни школьных каникул пройдет множество тематических киноакций. Их организуют в 3D-кинозалах районных домов культуры.

Об этом стало известно во время общения губернатора Алексея Дюмина с министром культуры области Татьяной Рыбкиной. По ее словам, по поручению главы региона работа по увеличению посещаемости районных кинотеатров школьниками будет продолжена.

Губернатор отметил, что такие кино-акции должны проводиться в кинозалах отдаленных населенных пунктов на постоянной основе, сообщает ИА «Тульские известия».