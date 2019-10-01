Инженера будут судить за смерть рабочего при падении дерева в Башкирии

В Башкортостане в суд передано уголовное дело в отношении главного инженера дорожного предприятия. Он обвиняется в гибели рабочего, на которого упало дерево.

Инцидент произошел на дороге Смаково–Бусурмановка–Юмагузино–Воскресенское зимой. Бригада рабочих валила деревья вдоль проезжей части. Ствол упал на тракториста, в результате он скончался. В Следственном комитете пришли к выводу, что главный инженер предприятия поручил работы необученным лицам. Кроме того, на месте отсутствовало ответственное за руководство лицо. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего мужчины. Он признал свою вину и компенсировал причиненный ущерб. Уголовное дело передано в суд для назначения судебного штрафа.