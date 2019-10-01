Более 4 тыс. снарядов обезвредили на территории Крыма

Саперы инженерного полка Черноморского флота обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов за месяц. Работы проводились на территории Крыма.

Обезвреживание боеприпасов времен Великой Отечественной войны производилось по заявкам военных комиссаров муниципальных образований. В течение сентября было уничтожено 22 артиллерийских снаряда, 323 минометные мины, 164 ручные гранаты и свыше 4 тыс. патронов. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Уничтожение боеприпасов производится на специальном полигоне боевой подготовки Черноморского флота.

В 2018 году за 11 месяцев было обезврежено более 20 тыс. боеприпасов.