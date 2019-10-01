Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Небольшой инцидент произошел возле президентского дворца в Армении, до заседания Высшего евразийского экономического совета. Журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы российскому лидеру Владимиру Путину после фотографирования.

«Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?» — выкрикнула корреспондент, ее слова приводит Sputnik Армения во вторник, 1 октября.

«Мы всегда выполняем свои обещания», — с улыбкой ответил российский лидер.

Как отмечает агентство, журналистка вряд ли услышала реплику Путина, поскольку ее попросили отойти сотрудники безопасности.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и без разрешения Тбилиси незаконным.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.