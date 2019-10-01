Отопление поступило в треть жилых домов в Новосибирске

Около 30% жилых домов обеспечены отоплением в Новосибирске. Все здания получат тепло до 7 октября.

По данным мэрии, подключение жилых домов производится в соответствии с графиком. В связи с техническими особенностями теплосетей в первую очередь тепло получают те объекты, которые находятся вблизи ТЭЦ. Об этом пишет vn.ru.

Второй этап подключения жилого фонда начнется 2 октября. Все жилые дома Новосибирска будут обеспечены теплом до следующего понедельника.

Первыми отопление получили детские и медицинские учреждения. Тепло начало поступать в школы, детские сады и больницы 25 сентября. На данный момент отоплением обеспечены 88% медицинских учреждений. Оставшиеся объекты не подключены из-за ремонта сетей или за ненадобностью.