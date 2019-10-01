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Россияне рассказали, чем занимаются в поездках по железной дороге

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Туркомпания USF.Travel выяснила, чем россияне любят заниматься в поезде. Чаще всего туристы наслаждаются меняющимися пейзажами за окном поезда. 33% голосов отданы респондентами в пользу данного варианта. Второе по популярности занятие в пути — прослушивание музыки (25%). Еще 16% респондентов сообщили, что под стук колес очень хорошо спать, а 15% любят коротать время за чтением, причем большинство выбирают электронные книги. А вот знакомиться и болтать со своими попутчиками рискнут только 4% путешественников.

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