Россияне рассказали, чем занимаются в поездках по железной дороге

Туркомпания USF.Travel выяснила, чем россияне любят заниматься в поезде. Чаще всего туристы наслаждаются меняющимися пейзажами за окном поезда. 33% голосов отданы респондентами в пользу данного варианта. Второе по популярности занятие в пути — прослушивание музыки (25%). Еще 16% респондентов сообщили, что под стук колес очень хорошо спать, а 15% любят коротать время за чтением, причем большинство выбирают электронные книги. А вот знакомиться и болтать со своими попутчиками рискнут только 4% путешественников.