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Чебуречную закрыли в Липецке из-за больной сотрудницы

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В Липецке на 30 суток закрыли павильон «Золотой чебурек». Решение было принято по результатам проверки, которая проводилась после поступления сигнала из информационной больницы.

Как уточняет GOROD48, в медицинское учреждение госпитализировали сотрудницу «Золотого чебурека», у которой диагностировали кишечное заболевание. Во время проверки ларька санитарные врачи установили еще одного сотрудника с инфекционным заболеванием.

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области сообщили, что санитарные нормы предприятие общественного питания не соблюдало. Поскольку там не разогревают, а именно готовят пищу, предприятие должно следовать определенным правилам. Однако в ларьке, как выяснилось, не было ни канализации, ни водоснабжения. Сотрудники «Золотого чебурека» не имели возможности ни помыть руки, ни почистить посуду.

Владелец ларька заявил, что готов предоставить доказательства исправления недостатков процесса. Через месяц эксперты снова проведут проверку. В случае положительных результатов, хозяин точки вправе подать заявление в суд на отмену постановления о приостановке работы.

В сентябре в Липецке провели рейд, в ходе которого проверялись киоски на предмет торговли алкоголем. Поводом послужил случай отравления местного жителя некачественными спиртными напитками.

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