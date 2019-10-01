Пентаграмму из черепов нашли в лесу под Тольятти

В Самарской области в лесу под Тольятти грибники нашли пентаграмму, выложенную из черепов животных. Она располагалась недалеко от Поволжского шоссе.

Местные жители предполагают, что это следы одного из обрядов сатанистов. Дело в том, утверждают они, что недалеко от этого места расположен скотомогильник.

Другие жители вспоминают, что не так давно в Тольятти приезжала съемочная группа проекта «Битва экстрасенсов». Они не исключают, что черепа, выложенные в круг, — не более чем реквизит для съемок.

Как пишет НИА «Самара», нечто подобное жители Тольятти уже находили в мае. У памятника основателю города Василию Татищеву были обнаружены 15 костей, похожих на человеческие. Горожане предполагали, что останки ранее были на кладбище Ставрополя-на-Волге, которое сейчас является затопленным.

В сентябре пятилетний ребенок нашел в Забайкальском крае кости и зубы шерстистого носорога, который жил более 10 тыс. лет назад.