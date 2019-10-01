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Горевшую пять раз школу в Екатеринбурге снесут

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В Екатеринбурге до середины декабря планируют снести школу № 41, которая горела пять раз и была закрыта. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

О сносе заброшенного здания на Котельникова, 5а, попросили живущие рядом люди. В августе этого года две местные жительницы рассказали главе города Александру Высокинскому, что около школы опасно ходить, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на Е1.ru.

Высокинский поручил снести школу и отметил, что под снос попадут и другие дома, расположенные рядом в частном секторе.

На месте старого здания планируют построить новую школу, рассчитанную на 925 учеников. Средства выделят в 2020-2021 годах.

В сентябре ремонт в дворцовом стиле, который провел в средней школе № 106 Екатеринбурга в микрорайоне Вторчермет ее выпускник Андрей Симановский, вызвал широкое обсуждение в соцсетях. С этого учебного года учеников и сотрудников учебного заведения окружают мрамор, позолоченные стены и зеркала.

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