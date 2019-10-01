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Kia обновила комплектации седана Cerato

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Фото: Kia
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Корейская компания Kia начала продажи в России компактного седана Cerato в обновленных комплектациях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 1 октября в редакцию «Известий».

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Теперь все автомобили в комплектациях от Luxe и выше будут предлагаться с сервисами «Яндекс.Авто»: навигатором и голосовым помощником «Алиса». Цены на такие Kia Cerato составляют от 1 204 900 рублей до 1 469 900 рублей в зависимости от комплектации.

В комплектацию Luxe вошли информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном, а также камера заднего вида. Версия Prestige дополнена системой бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой и электроприводом складывания боковых зеркал.

Также топовые комплектации Premium и Premium+ были переименованы в GT Line и GT Line+. Такие автомобили оснащаются спойлером, накладками на пороги, спортивным рулевым колесом с подрулевыми переключателями, спортивными передними сиденьями с увеличенной боковой поддержкой, металлическими накладками на педали.

16 сентября сообщалось, что российские дилеры компании Kia начали продажи спортивного фастбека Stinger в новой комплектации Style.

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