Девочку-инвалида спасли на пожаре в Набережных Челнах

В Набережных Челнах (Республика Татарстан) произошел пожар в пятиэтажном доме. Продуктами горения отравилась девочка-инвалид 2010 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на втором этаже шел черный дым, наблюдалось открытое горение. Из соседнего окна маленькая девочка звала на помощь. Сотрудники МЧС спасли ребенка при помощи лестницы. Огонь удалось ликвидировать через несколько минут, пишет InKazan.ru.

В результате происшествия пострадавшая девочка-инвалид получила отравление продуктами горения. Мама ребенка в этом время отсутствовала. По ее словам, причиной возгорания мог стать непотушенный окурок, который залетел в открытые окна балкона с верхних этажей.

30 сентября в Волгограде произошел пожар в девятиэтажном доме, который унес жизни двух человек.

28 сентября в многоэтажном доме в Казани произошел пожар. Погиб шестилетний мальчик, еще один человек был госпитализирован.