Имя авиаконструктора Туполева присвоили одной из школ Ульяновска

В Ульяновске школе № 69 присвоили имя великого авиаконструктора Алексея Туполева. В торжественной церемонии принял участие сын одного из создателей самолета Ту-204 Андрей Туполев.

По его словам, которые приводит 1ul.ru, его отец провел в Ульяновске значительную часть своей жизни. Здесь выпускались сконструированные им изделия, сюда он прилетал жить.

Школа № 69 избрала авиационное направление в 2011 году. В ее стенах разместился музей «Ближе к звездам», с 2015 года работают профильные классы.

Ученики занимаются авиамоделированием, в 2019 году половина ее выпускников поступила на технические факультеты вузов, пять выпускников зачислены в Казанский авиационный институт.

Летом губернатор Сергей Морозов открыл в Ульяновске закладной камень на улице, которая будет носить имя одного из разработчиков Ан-124 Виктора Толмачева.