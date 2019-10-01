Прямой эфир

Имя авиаконструктора Туполева присвоили одной из школ Ульяновска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске школе № 69 присвоили имя великого авиаконструктора Алексея Туполева. В торжественной церемонии принял участие сын одного из создателей самолета Ту-204 Андрей Туполев.

По его словам, которые приводит 1ul.ru, его отец провел в Ульяновске значительную часть своей жизни. Здесь выпускались сконструированные им изделия, сюда он прилетал жить.

Школа № 69 избрала авиационное направление в 2011 году. В ее стенах разместился музей «Ближе к звездам», с 2015 года работают профильные классы.

Ученики занимаются авиамоделированием, в 2019 году половина ее выпускников поступила на технические факультеты вузов, пять выпускников зачислены в Казанский авиационный институт.

Летом губернатор Сергей Морозов открыл в Ульяновске закладной камень на улице, которая будет носить имя одного из разработчиков Ан-124 Виктора Толмачева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закон о статусе педагогов приняли в Ульяновской области
Свадебный бум ожидается в Ульяновской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019