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Отопление дали еще в 280 домах Челябинска

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В Челябинске тепло появилось еще в 280 многоквартирных жилых домах. Накануне в городе без теплоснабжения оставались 300 домов. Врио главы Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании подчеркнула, что коммунальщики не могут срывать сроки начала отопительного сезона.

«Свежие цифры от управления ЖКХ. Сегодня без отопления в Челябинске остаются 20 многоквартирных домов. На их запуск потребуются еще 1–2 дня. Просто напомню, что Наталья Котова требовала, чтобы 1 октября все дома были с отоплением. Наблюдаем, что будет дальше», — цитирует начальника управления информационной политики Владимира Сафонова сайт 1obl.ru.

Отопительный сезон в Челябинске стартовал 25 сентября. К 1 октября тепло должно было появиться во всех домах города.

25 сентября сообщалось, что в школах Красноармейского муниципального района Челябинской области отменили уроки у начальных классов, а у старшеклассников сократили время их проведения. Причиной стало отсутствие отопления.

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