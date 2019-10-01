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В Петербурге высадят 300 тыс. тюльпанов

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В Санкт-Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству. Перед зимой городские службы проведут генеральную уборку города, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В общей сложности в городе планируется высадить 300 тыс. тюльпанов, 47 тыс. кустарников и 6 тыс. деревьев. Садовники приведут в порядок парки, скверы и бульвары на площади свыше 14 тыс. га, отмечает телеканал «78».

Дорожники должны собрать опавшие листья, подмести и вымыть дороги, почистить парковки, стоянки и обочины. Общегородской День благоустройства в городе на Неве запланирован на 19 октября.

В августе глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о планах по ремонту 500 дворов в городе.

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