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Фельдшерам предлагают выплачивать подъемные при переезде в села в Коми

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Минздрав Республики Коми предлагает выплачивать подъемные фельдшерам скорой помощи. Денежная помощь должна быть предусмотрена при переезде в сельскую местность.

По данным ведомства, единовременную выплату в размере 350 тыс. рублей получает средний медицинский персонал, переехавший на работу в села. В минздраве предлагают пополнить список получателей выплат фельдшерами скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

На текущий момент укомплектованность среднего медицинского персонала в сельских территориях составляет 71,5%. Наиболее низкая укомплектованность наблюдается по должности фельдшера скорой помощи и составляет 68,8%. На работу в сельские населенные пункты необходимо привлечь 42 специалистов.

Кроме того, проект постановления минздрава предполагает снижение возрастного ограничения для получателей компенсационной выплаты. На данный момент получить средства из республиканского бюджета могут специалисты моложе 35 лет.

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