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Порядка 200 кг арбузов изъяли у торговцев в Липецке

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В Липецке у нелегальных торговцев изъяли 200 кг арбузов и самодельный стол. Проверку мест стихийной торговли проводили специалисты городского управления потребительского рынка и представители правоохранительных органов.

Рейды прошли на рынке, расположенном на площадке в районе улицы Папина. По их результатам составлены четыре протокола. По словам и. о. начальника управления потребительского рынка Алексея Ларина, которые приводит Lipetskmedia, борьба с нелегальными торговцами будет продолжена, и тех, кто не соблюдает установленные нормы, ждут санкции.

Агентство отмечает, что в осенний период масштабы незаконной торговли традиционно расширяются, несмотря на то, что в Липецке действуют определенные правила и предусмотрены специальные места для продажи урожая.

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