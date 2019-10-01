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Более 53 тыс. адресных табличек не хватает в Саратовской области

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В Саратовской области в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения специалисты обнаружили нехватку 53 тыс. табличек с названиями улиц, номерами домов и квартир. Также зафиксировано сокращение числа домов.

Обход проводится для сверки списков зданий. Регистраторы собирали информацию о состоянии адресного хозяйства. По данным проверки, в регионе не хватает 46 тыс. табличек с номерами домов, около 3 тыс. табличек с названиями улиц. Также местами отсутствует нумерация квартир на подъездах. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Больше всего не хватает номеров домов в Саратове, в городе недосчитались 8,3 тыс. табличек.

Ранее сообщалось, что количество зданий в Саратовской области сократилось на 2,5% за девять лет.

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