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Двое мужчин пострадали после конфликта с поножовщиной в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве двоих мужчин госпитализировали после конфликта с поножовщиной. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября в районе дома 110/2 на проспекте Мира. В полицию позвонили очевидцы и рассказали о конфликте. Прибывшие на место оперативники обнаружили двоих раненых мужчин 1983 и 1988 годов рождения.

«У старшего диагностировали проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением внутренних органов, а у младшего — множественные проникающие колото-резаные ранения живота с повреждением внутренних органов», — сказали в городском главке.

В настоящее время потерпевшие находятся в реанимации. Из-за полученных тяжелых травм они пока не могут быть допрошены. В МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет НСН.

Ранее 1 октября сообщалось, что неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета и ударил его ножом.

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