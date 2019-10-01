Материнский капитал проиндексируют в Пермском крае

С 2020 года в Пермском крае увеличат материнский капитал. Решение об индексации приняли в краевом правительстве.

Таким образом, выплаты со следующего года составят 466 тыс. рублей. Сейчас семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок и последующие дети, выплачивают 450 тыс. рублей, пишет ИА «Ура.ру».

В сентябре президент России Владимир Путин выступил с инициативой расширить использование материнского капитала.

После этого глава Пермского края Максим Решетников поручил профильным министерствам регионального правительства подготовить предложения для реализации этой инициативы.