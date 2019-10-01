Более 5,6 тыс. жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю

В Карелии отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю к медикам обратились более 5,6 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, у заболевших выявлены респираторные вирусы — вирус парагриппа и риновирус. Заболеваемость остается ниже эпидемического порога на 6,4%. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Учебный процесс в школах проводится в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в нескольких учебных заведениях введен карантин в связи с заболеваемостью внебольничной пневмонией и ОРВИ. Министерство здравоохранения проводит мониторинг посещаемости.