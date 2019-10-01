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Начальника отделения полиции в Перми осудили за избиение задержанного

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Суд Перми вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения полиции по Пермскому району. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств.

Как уточняет ИА «Ура.ру», полицейский избил задержанного в октябре 2018 года. Детали преступления стали известны только сейчас.

Начальник отделения полиции, находясь на рабочем месте, отказался выполнить просьбу мужчины, содержащегося в спецпомещении для административно задержанных. Тот просил проводить его в туалет, но вместо этого полицейский избил его и заковал в наручники.

Во время судебного заседания экс-полицейский не признал вины. Будет ли он обжаловать приговор — не сообщается.

В сентябре бывшему сотруднику брянской полиции было предъявлено новое обвинение после того, как умер избитый им студент. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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