Красноярский край направит на здравоохранение 238 млрд рублей

В Красноярском крае в 2020-2022 годах направят 238,3 млрд рублей на развитие здравоохранения. Средства выделят из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), краевого и федерального бюджетов.

Как сообщил министр здравоохранения края Борис Немик на заседании краевого правительства, в ближайшие три года в регионе планируют построить акушерский корпус в Енисейске, роддом в Шарыпове, лечебном-диагностический корпус в Ирбейском, поликлиники в Минусинске, Красноярске и Идринском. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В следующем году на территории края возведут 57 стационарных фельдшерско-акушерских пункта вместо аварийных, закупят передвижное медоборудование. В Ачинске будет реконструирована пристройка к главному корпусу Центра охраны материнства и детства № 2. Планируется спроектировать несколько новых медучреждений, завершить капремонт госпиталя для ветеранов войн.

Средства будут направлены в рамках программы «Развитие здравоохранения» на 2020–2022 годы.