Омское училище имени Фрунзе увековечили на почтовой марке

Омское Высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Фрунзе увековечили на почтовых марках. Торжественное погашение марки состоялось в Омском военном кадетском корпусе.

В церемонии приняли участие представители обоих учебных заведений, областного правительства, митрополит Омский и Таврический Владимир и сотрудники «Почты России».

На марке изображены здание училища и его краснознаменные ордена. По словам главы регионального УФПС Дениса Петроченко, она станет новой визитной карточкой региона.

ИА «Город55» уточняет, что учебное заведение было основано в 1813 году. Тогда оно было войсковым казачьим училищем, а теперь одно из старейших военно-учебных заведений Омской области.

За годы работы оно подготовило сотни военных, среди которых 80 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, несколько тысяч кавалеров боевых орденов и медалей, пять полных кавалеров ордена Славы.