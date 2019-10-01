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Netflix опубликовал тизер нового сезона «Очень странных дел»

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Фото: youtube.com
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса.

На кадрах демонстрируется Обратная сторона, где обитают монстры, с которыми борются герои сериала. Также в тизере можно услышать звон колокола. После этого в кадре появляется фраза: «Мы больше не в Хоукинсе (вымышленный городок, где развивались события ранее. — Ред.)».

Зрители предположили, что таким образом создатели шоу решили намекнуть на смену места развития сюжета нового сезона, сообщает телеканал «360». Работать над четвертым сезоном будут Росс и Мэтт Даффер, которые являются режиссерами, продюсерами и сценаристами проекта. На момент публикации ролик посмотрели 2,8 млн человек.

Как пишет REGNUM, Netflix не назвал дату выхода четвертого сезона. Предположительно, продолжение появится не раньше 2020 году.

Сериал «Очень странные дела» являются самым популярным сценарным проектом Netflix. За первые четыре дня показа третьего сезона в июле 2019 года его посмотрели около 40,7 млн человек, а это больше, чем любой другой фильм или сериал от сервиса. Примечательно, что 18,2 млн подписчиков за четыре дня посмотрели все восемь эпизодов третьего сезона.

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