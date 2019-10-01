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Один человек погиб и один пострадал в ДТП с катком в Иркутской области

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В Черемховском районе Иркутской области отечественная легковушка столкнулась с дорожным катком. Погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария произошла на 1773-м км автодороги Р-255 «Сибирь». «Лада Веста» столкнулась с дорожным катком, который двигался в попутном направлении с включенным проблесковым маячком, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате столкновения пострадали водитель легковушки скончался по дороге в больницу. Его 20-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Известно, что погибший являлся жителем Оренбургской области. По факту аварии проводится проверка.

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