Чемпионат по бодибилдингу провели в Тюмени

В Тюмени состоялся чемпионат и первенство области по бодибилдингу. В нем приняли участие 150 спортсменов, которые представляли семь субъектов России.

Судьей спортивного мероприятия была двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова. Она отметила, что в первенстве показывали свои возможности как мужчины, так и женщины. Последних, по признанию Проскуряковой, судить было сложнее, поскольку у мужчин обычно всё проще — лучшим оказывается тот, у кого более качественный «рельеф».

Портал «Наш город» отмечает, что подобные соревнования устраиваются в Тюменской области два раза в год. Победитель получает путевку на первенство Уральского федерального округа, по результатам которого он получает шанс попасть в сборную Тюменской области для участия в чемпионате России.