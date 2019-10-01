Три человека погибли в ДТП возле Феодосии

В Крыму проводится проверка по факту ДТП с тремя погибшими на трассе Симферополь–Керчь. Автомобиль «Лада» лоб в лоб столкнулся с Kia Optima.

Авария произошла вблизи феодосийского поселка Приморский. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada при движении со стороны Симферополя совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia Optima. Три человека погибли, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники МЧС. Медики оказали первую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб один человек. Еще пятеро получили травмы.