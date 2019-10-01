Прямой эфир

Из квартиры москвича похитили 41 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина в Москве сообщил о краже из его квартиры в центре города свыше 41,7 млн рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах 1 октября.

По словам заявителя, после смерти жены в течение нескольких лет у него длится гражданско-правовой спор с падчерицей из-за этой квартиры. Он уточнил, что за время его отсутствия она сменила в помещении входные замки.

29 сентября на основании судебного решения дверь в квартиру вскрыли. При осмотре помещений мужчина заметил пропажу принадлежавших ему 41 713 020 рублей, пишет сайт aif.ru. Тогда же он написал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

4 сентября сообщалось, что в Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из машины иностранца в Москве похитили 1,2 млн рублей
Из «Лады» доставщика продуктов в «новой Москве» украли 3,5 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019