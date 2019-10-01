Из квартиры москвича похитили 41 млн рублей

Мужчина в Москве сообщил о краже из его квартиры в центре города свыше 41,7 млн рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах 1 октября.

По словам заявителя, после смерти жены в течение нескольких лет у него длится гражданско-правовой спор с падчерицей из-за этой квартиры. Он уточнил, что за время его отсутствия она сменила в помещении входные замки.

29 сентября на основании судебного решения дверь в квартиру вскрыли. При осмотре помещений мужчина заметил пропажу принадлежавших ему 41 713 020 рублей, пишет сайт aif.ru. Тогда же он написал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

4 сентября сообщалось, что в Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей.