Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным после расследования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложат о ситуации с бывшим начальником банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным после завершения расследования. Об этом он рассказал во вторник, 1 октября.

«Президент не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу. В настоящий момент ведутся следственные действия, и нужно просто дождаться судебного вердикта», — отметил Песков.

Кириллу Черкалину 16 мая предъявили обвинение по части 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки на сумму $850 тыс. Во время обысков у него дома и на рабочем месте было изъято наличных и драгоценностей на сумму более 12 млрд рублей.

В тот же день задержали бывших подчиненных Черкалина: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам». Их обвиняют в мошенничестве на 490 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Васильев и Фролов запугали московского застройщика Сергея Гляделкина тем, что его якобы могут привлечь к уголовной ответственности. Под давлением предприниматель передал сотрудникам ФСБ свою долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». Ущерб составил 490 млн рублей. Предполагается, что Черкалин руководил преступной группой.

Генпрокуратура России в августе направила в суд иск об изъятии имущества семьи обвиняемого на 6,3 млрд рублей. В заявлении было указано об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн.

По данным ведомства, общий легальный доход сотрудника ФСБ и его родственников с 2005 года составил не более 55 млн рублей.