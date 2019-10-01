Песков рассказал об обсуждении Путиным и Мадуро венесуэльского долга

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Россию говорил с российским лидером Владимиром Путиным о вопросах выплаты внешнего долга. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков отметил, что эти вопросы затрагивались кратко. По его словам, это единственное, что он может подтвердить.

Ранее 1 октября в Минфине России сообщили, что Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией, не уточнив его сумму. Предыдущий транш был переведен в апреле. Известно, что общая сумма долга — $3 млрд.

В феврале член комитета парламента США по иностранным делам Брэд Шерман заявила, что Венесуэла не станет возвращать России многомиллиардные долги в случае перехода власти в республике к оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо.

Сторонники Гуайдо пообещали платить только по «законным долгам».

В начале года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо на фоне протестов объявил себя главой государства. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Мадуро, избранный президент страны, назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.