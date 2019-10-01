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Лишенный прав водитель сбил школьника в Тюмени

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В Тюмени автомобиль Renault сбил 13-летнего школьника на самокате. Инцидент произошел 30 сентября на улице Парфенова. У мальчика ушиб колена и бедра.

Как рассказали megatyumen.ru в ГИБДД, около пешеходного перехода, где это случилось, расположены две школы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

При проверке выяснилось, что в августе 39-летнего водителя автомобиля, сбившего ребенка, лишили прав на 18 месяцев за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения.

1 сентября на юге Москвы Porsche Cayenne сбил двух детей. Водитель с места происшествия скрылся. Момент наезда на детей зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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