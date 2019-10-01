Два моста демонтируют на трассе в Якутии

На трассе А-331 «Вилюй» в Якутии демонтируют два наплавных моста. Водителей просят заблаговременно планировать проезд.

Демонтаж мостов запланирован на 5 октября. На границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов уберут переправу через реку Тюкян. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Кроме того, запланирован демонтаж наплавного моста через реку Оччугуй-Ботуобуя на границе Сунтарского и Мирнинского районов.

В зависимости от погодных условий сроки демонтажа могут быть скорректированы. Грузоперевозчиков, которые пользуются переправами, просят учитывать информацию о разборке мостов.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе «Лена» в Якутии завершен капитальный ремонт моста через ручей.