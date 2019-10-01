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Температурный рекорд установила погода в Приморском крае

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Последние дни сентября 2019 года признаны самыми теплыми в Приморском крае за 30 лет. По данным синоптиков, температура воздуха превышала климатическую норму.

Специалисты уточняют, что в дневные часы воздух местами прогревался до +30 градусов. За последние 30 лет такая погода ни разу не фиксировалась. Об этом сообщает Vostokmedia.

Среднесуточная температура держалась выше климатической нормы на большей части территории Приморья. Местами отклонение составляло 6–8 градусов.

Во Владивостоке сентябрь отметился сразу тремя температурными рекордами. В конце месяца воздух прогрелся до 26 градусов впервые с 1938 года.

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