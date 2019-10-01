Сахалинскому музею подарили раритетные японские монеты

Сахалинскому областному краеведческому музею передали в дар японские монеты XVII века. Их изъяли уссурийские таможенники на границе у гражданина Китая.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской таможни, монеты передали сотрудникам музея в торжественной обстановке с участием представителей Дальневосточной оперативной, Сахалинской таможен и краеведческого музея.

Три монеты номиналом 1 мон каждая были обнаружены на пункте пропуска «Полтавка» у китайского туриста, который возвращался на родину.

Монеты необходимо было декларировать, поскольку они были созданы более 100 лет назад и представляют культурную ценность. Суд принял решение конфисковать товар. Решение о передаче музею принял Минкульт России.