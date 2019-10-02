Порт прибавки: Севастополю предсказали наибольший рост зарплат

Самые низкие темпы роста зарплат ожидаются в Якутии. Регионом-лидером по номинальному размеру оплаты труда в 2024 году останется Чукотка. Наименьшие трудовые доходы сохранятся у жителей Ингушетии. Эти и другие прогнозы будущих зарплат в регионах содержатся в документе Минэкономразвития, подготовленном по заказу Федерального фонда ОМС.

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Город федерального значения Севастополь будет лидером по темпам роста зарплат в 2024 году, следует из прогноза. С помощью документа (есть в распоряжении «Известий») Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сможет определить объем средств на выплату зарплат медицинским работникам в субъектах, сообщили «Известиям» в фонде.

По информации Минэкономразвития, через пять лет среднемесячная начисленная зарплата в Севастополе достигнет 48 тыс. рублей, увеличившись на 64,6%. На втором месте по приросту окажется Чеченская Республика, где к 2024 году прогнозируется повышение трудовых доходов на 58,9%. Средняя зарплата в регионе, таким образом, составит 39 тыс. рублей. Ощутимый прирост ожидается и в Санкт-Петербурге: там оклады увеличатся на 54% и достигнут в среднем 86 тыс. рублей.

В абсолютном выражении наибольшая зарплата прогнозируется в Чукотском автономном округе. Средний трудовой доход в регионе в 2024 году составит 129,7 тыс. рублей, что на 35% больше, чем сегодня. В самом субъекте настроены еще более оптимистично: базовый вариант экономического прогноза местных властей подразумевает рост среднего оклада до 142,6 тыс. рублей, сообщили в пресс-служба аппарата губернатора. Зарплаты повысятся вследствие реализации инвестиционных проектов, а именно освоения Баимской рудной зоны и месторождений Беринговского каменноугольного бассейна, заявили в Чукотском автономном округе.

На втором месте по абсолютному размеру оплаты труда будет Магаданская область, следует из прогноза. Там в 2024-м средняя зарплата составит 116,7 тыс. рублей, увеличившись на 51% по сравнению с 2019-м. Это больше, чем прогнозирует местное министерство экономического развития. Там «Известиям» сообщили, что средний доход от работы в регионе в 2024 году будет не выше 110 тыс. рублей. В пресс-службе подчеркнули, что на экономику региона оказывают сильное влияние цены на драгметаллы, а они характеризуются большой волатильностью.

Среди лидеров по размеру зарплаты в 2024 году также будут Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа со средним окладом в размере 114,7 тыс. и 113,7 тыс. рублей соответственно, а также Сахалинская область (94,8 тыс.). В этих трех субъектах прирост будет в диапазоне 24,2% и 37,5%.

Топ отстающих

Наименьший в России показатель прироста зарплат Минэкономразвития ожидает в Якутии: там средняя оплата труда вырастет только на 17%, достигнув 75 тыс. рублей в 2024 году. Низкая динамика прогнозируется и в курируемой министром Максимом Орешкиным Тыве. Там трудовые доходы увеличатся на 20% и составят 38 тыс. рублей.

Если Якутия и Тыва при низких темпах прироста не выделяются по номинальному размеру оплаты труда, то Ингушетия просела в прогнозе по обоим показателям. Так, средние оклады в регионе вырастут лишь на 21% за пять лет и закрепятся на уровне 26,6 тыс. рублей.

На втором месте среди самых бедных регионов по абсолютной зарплате будет республика Северная Осетия – Алания. В 2024 году уровень оплаты труда там вырастет на 7 тыс. и достигнет 29,8 тыс. рублей. При этом в пресс-службе администрации главы субъекта «Известиям» заявили, что до 10 ноября ожидаемые показатели заработной платы будут уточнены с учетом самых свежих данных и спрогнозировали рост доходов в Северной Осетии до 39 тыс. в 2024 году.

В Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах такого прогноза.

Зарплаты «от лукавого»

Прогнозируемый тренд, безусловно, позитивный, однако оплата труда — не объективный показатель уровня жизни людей, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Организации могут легко манипулировать показателями начисленной заработной платы: так, если 50% оклада сотрудник получает официально, а 50% в конверте, ничто не мешает работодателю начать платить ему 65% «по-белому», существенно сократив «серую» часть. Таким образом сумма фактического трудового дохода сократится, но в Росстат уйдут данные о повышении зарплаты, объяснил эксперт.

В то же время разницу в среднем начисленном доходе от трудовой деятельности в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах Георгий Остапкович считает вполне закономерной. На юге 50% предприятий находятся «в тени», высокая безработица, а убыточных компаний больше, чем рентабельных. Неудивительно, что на сырьевом Дальнем Востоке заработные платы примерно в четыре раза больше, заявил он.

Огромное неравенство начисленных трудовых доходов регионов обусловлено спецификой отраслевой структуры, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Газовая отрасль, добыча алмазов, золота, рыбная промышленность, широко представленные в Дальневосточном округе, оплачиваются намного выше, чем торговля и животноводство, характерные для Кавказа. Нельзя забывать и о надбавках за труд в суровых условиях, отметил эксперт.