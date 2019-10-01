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Эксперт допустила сокращение 15% хостелов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве закроется около 10–15% хостелов в связи запретом размещать их в жилых домах, рассказала «Известиям» гендиректор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

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C 1 октября в России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.

Часть хостелов, которые создавали в жилых пространствах, займутся переводом статуса недвижимости с жилого на нежилое, подчеркнула Лысенкова.

«Часть вынуждена будет съехать — закрыться или изменить месторасположение. По нашим оценкам, закроется около 10–15% объектов», — сказала гендиректор компании Hospitality Income Consulting.

Стоимость проживания в хостелах и мини-отелях при этом глобально не изменится, полагает эксперт. «Цену диктует спрос, а спрос гостей хостелов находится в определенном ценовом сегменте», — заключила Лысенкова.

Закон о запрете хостелов в жилых домах в апреле подписал прездиент России Владимир Путин.

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