Эксперт допустила сокращение 15% хостелов в Москве

В Москве закроется около 10–15% хостелов в связи запретом размещать их в жилых домах, рассказала «Известиям» гендиректор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

C 1 октября в России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.

Часть хостелов, которые создавали в жилых пространствах, займутся переводом статуса недвижимости с жилого на нежилое, подчеркнула Лысенкова.

«Часть вынуждена будет съехать — закрыться или изменить месторасположение. По нашим оценкам, закроется около 10–15% объектов», — сказала гендиректор компании Hospitality Income Consulting.

Стоимость проживания в хостелах и мини-отелях при этом глобально не изменится, полагает эксперт. «Цену диктует спрос, а спрос гостей хостелов находится в определенном ценовом сегменте», — заключила Лысенкова.

Закон о запрете хостелов в жилых домах в апреле подписал прездиент России Владимир Путин.