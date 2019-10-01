WhatsApp станет недоступен на на смартфонах с устаревшими ОС

WhatsApp скоро перестанет быть доступным для владельцев некоторых устройств. Приложение не будет доступно тем, у кого на смартфонах и айфонах стоят устаревшие операционные системы — Android 2.3. 2010 года и iOS 8 2014 года. Мессенджер прекращает работу на этих версиях ОС 1 февраля будущего года. Вариантов сохранить доступ к вотсапу два: следует обновить гаджеты до более поздней версии прошивки. В том случае, если это невозможно, для дальнейшего использования мессенджера стоит приобрести новый телефон, работающий на другой ОС. Владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся создать новые учетные записи или верифицировать уже существующие аккаунты.