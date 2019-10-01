Аэроэкспресс сбил женщину в Подмосковье

Женщина-пешеход пострадала при наезде аэроэкспресса на севере Подмосковья. Пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел в районе станции Марк. По данным правоохранительных органов, женщина 1982 года рождения переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате ее сбил аэроэкспресс. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Транспортная полиция просит пешеходов соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при наезде электрички погиб 73-летний мужчина.